19日（月）午後は日本海側で雪や雨が降るでしょう。今週は寒波が襲来する見込みです。＜19日（月）の天気＞日本海にある低気圧や前線の影響で、北日本や日本海側の地域で雲が多くなっています。低気圧の接近に伴って、北日本では昼頃から雪の降るところが多くなりそうです。前線が近づく北陸や西日本の日本海側でも、夕方以降、雨が降り出す見込みです。一方、東日本や西日本の太平洋側では日差しが届いていますが、関東は雲多め。