¡ÚÂè85ÏÃ¡Û 1·î19Æü ¸ø³« ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¾®³Ø´Û¤Ï1·î19Æü¡¢mmk»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡×Âè85ÏÃ¡Ö¹¥¤­¤ÎÄêµÁ¡×¤ò¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¸ß¤¤¤ò²¼¿´¤¢¤ê¤Î¡É¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¡É¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÃÓÂô¤È¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ÎÈþ¾¯½÷¡¦¹¾¸ý¤Ë¤è¤ë½ã°¦¥é¥Ö¥³¥á¡£Âè85ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸ý¤¬ÃÓÂô¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£Èà½÷¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÃÓÂô¤Ï¡¢ÁÛ¤¤¤¬°î¤ì