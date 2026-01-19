【週刊プレイボーイ5号】 1月19日発売 価格：紙版650円、デジタル版550円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ5号」を1月19日に発売した。価格は紙版が650円、デジタル版が550円。 表紙と巻頭グラビアは令和のグラビアヴィーナス田中美久さん。34分収録のDVDも付いてくる。 横野すみれｓん、AMEBAアナウンサー西澤由夏さんの水着姿も