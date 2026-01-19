★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２フィジカルＡＩ ３半導体 ４レアメタル ５防衛 ６人工知能 ７下水道 ８地方銀行 ９宇宙開発関連 １０海底資源 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「銀行」がランキング１９位となっている。今週は２２～２３日に日銀が金融政策決定会合を開催する。昨年１２月に０．２５％の利上げを実施しており、今回の