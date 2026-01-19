「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日正午現在でサンリオが「売り予想数上昇」３位となっている。 １９日の東証プライム市場でサンリオが続落。同社は「ハローキティ」に代表されるキャラクター商品の開発・販売を行っている。国内外での事業展開を進め、「グローバルなＩＰ（知的財産）プラットフォーマー」として、株式市場の人気も高い。２８年７月には