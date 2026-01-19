ボカロP つるが、最新アルバム『and,then』のリード曲「ai m ai」（アイムアイ）のMVを公開した。 （関連：【映像あり】ボカロP つる、最新アルバム『and,then』リード曲「ai m ai」MV） 本楽曲は、つる自身の声をもとに制作されたUTAU音声ライブラリ ゐつを使用。自身が製作を手掛けた短編ノベルゲームと同じタイトルになっており、ゲームの世界観をそのままに物語性を帯びた楽曲が歌い上げられて