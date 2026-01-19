アライドアーキテクツが３日続伸している。この日、中華圏向け越境ＥＣ支援サービスを本格的に開始したと発表しており、好材料視されている。 同サービスは、ＳＮＳプラットフォーム「ＲＥＤ（小紅書）」を活用し、日本企業が中華圏市場でのブランド認知・販売チャネルを拡大することを支援するもの。また今後は、中華圏にとどまらず、他の海外市場向け越境ＥＣ支援領域の拡充も視野に入れてサ