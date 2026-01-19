落石のため鶴岡市の県道がおよそ２キロにわたって今月１５日から通行止めとなっています。通行再開の見通しは立っていないということです。 【写真を見る】「数日中の復旧は難しい」鶴岡市油戸の県道で落石周囲2キロが通行止めにう回路は国道112号（山形・鶴岡市） 県によりますと、今月１５日の午後８時過ぎ、鶴岡市油戸の藤島由良線に大きな石が落ちているのが確認されました。石はのり面から落下したとみられます。落石に