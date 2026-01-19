デンバー・ナゲッツ vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年1月19日（月）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 87 - 110 シャーロット・ホーネッツ NBAのデンバー・ナゲッツ対シャーロット・ホーネッツがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはシャーロット・ホ&#12540