株式会社YOUTRUSTが運営する「次世代キャリア研究所」は、Z世代向けの企画・マーケティングを行う『僕と私と株式会社』と共同で、20～30代（Z世代・Y世代）の転職経験者500名を対象に「転職活動とつながりに関する意識調査」を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 半数以上がリファラル転職の誘いを経験。世代を問わず、転職手段として定着しつつあ