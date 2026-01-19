「食品ロス」を削減しようと、県庁で、きょうから家庭で余っている食品などを集めるフードドライブが行われています。 【写真を見る】食品ロス削減へ県庁でフードドライブ子育て世帯に向けたものも（山形） この取り組みは、県が食品ロス削減を目的に定期的に行っているもので、昨年度は１４００キロを超える食品などが集まっています。 けさ、県庁１階のロビーでは職員がレトルト食品やお菓子などを持ち