MISAMO（ミサモ）のMINA（ミナ）、SANA（サナ）、MOMO（モモ）が、それぞれInstagramを更新。1月16日に配信された新曲「Confetti」ミュージックビデオ撮影現場のオフショットとして、アンバサダーを務めるブランドの衣装を纏った姿やキュートなうさぎルックを披露した。 【写真】①MISAMOサナの重め前髪に反響！②③モモはMIU MIU、ミナはFENDIを着用 ④～⑥MISAMOがうさぎにな