º£¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥ó¥­ー¥¹¤«¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー³°Ìî¼ê¡£¥É¥¸¥ãー¥¹»þÂå¤Î2019Ç¯¤Ë¤ÏMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿30ºÐ¤Îµî½¢¤Ë¤Ï¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿2·ï¤ÎÂç·¿°ÜÀÒ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Î»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£2¤Ä¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ç¥£ー¥ë¤¬À®Î© 2026Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï