未来につなげたい"美味しい"を発掘する「美味アワード」の授賞式が行われ、五島市の企業が準グランプリに選ばれました。 準グランプリに選ばれたのは五島の椿の「五島の醤 米麹」です。 「食べるJAPAN美味アワード」は味や、安心安全に加え、SDGs達成の取り組みなど未来につなげたい食を表彰します。 「五島の醤 米麹」は磯やけの原因とされる食害魚や、市場にだせない不揃いな魚を積極的に活