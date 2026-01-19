最大重量１トンの鉄そりを引いて順位を競う「ばんえい競馬」が開催されている帯広競馬場（北海道帯広市）で、そりを引く「ばん馬」の調教が厳寒の中、夜明け前から行われている。調教は、馬の心肺能力を高めるためのもの。１９日午前７時の帯広市内は気温が氷点下１５・９度と冷え込んだ。馬たちは朝焼けに染まりながら、白い息を吐き、体から湯気を立ち上らせてそりを引いていた。