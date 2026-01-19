新潟県の東京電力柏崎刈羽原発。左から、5号機、6号機、7号機＝2025年11月東京電力が20日に予定していた柏崎刈羽原発6号機（新潟県）の再稼働を見送る方針を固めたことが関係者への取材で19日、分かった。17日に発生した制御棒の警報が作動しなかったトラブルに伴い、機器の動作確認に数日を要する見込みとなったことが理由。東電は昨年12月24日、原子炉を起動して再稼働させる日を今月20日とする「使用前確認」を原子力規制委