中部電力は19日、浜岡原発（静岡県御前崎市）の耐震設計に関わるデータを不正操作した問題で、林欣吾社長が20日午前に静岡県庁を訪れ、鈴木康友知事に謝罪と説明を行うと発表した。林社長は15日に静岡県御前崎市や県内の周辺3市を訪れ、御前崎市長らに謝罪した。現地で記者団の取材に、鈴木知事への謝罪も検討していると明らかにしていた。浜岡原発のデータ不正を受け、林社長は不正問題の対応に専念するとして16日付で電気