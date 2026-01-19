2026年1月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介! 1月20日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 人気ブランド・ゴディバとのコラボレーション商品や、チョコを贅沢に使用したパイやパンなど、気になる品が多数ラインナップしています。 ローソン2026年1月の新商品スイーツまとめいま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか? 「Uchi Cafe×