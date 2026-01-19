栃木・宇都宮市で18日、雑木林などで不審火が9件相次ぎ、警察が連続放火の可能性を含めて捜査しています。18日午後3時半ごろ、宇都宮市鶴田町のリサイクルショップの従業員が、窓枠に設置されたすだれ6枚が焼けた跡を発見しました。これに先立ち、宇都宮市内では18日午前2時半ごろに雑木林が焼ける火事や、午前3時半ごろから1時間の間に、半径約1.6kmの範囲で室外機などが焼ける不審火が6件相次いだほか、午後8時半ごろに河川敷で