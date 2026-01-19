バンダイは、2026年2月15日から放送開始予定の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の玩具に関連して、早期購入キャンペーンを2月14日からスタートする。同キャンペーンでは、対象商品を購入すると、ギャバン・インフィニティが描かれたスペシャルデザインの限定リングをプレゼント。特典のプレゼントは、2026年2月14日より全国の玩具取り扱い店舗で実施。対象の期間以降(2026年2月14日〜)に、対象商品の中からひとつ購入すると