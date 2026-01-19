みなさん、カッターの刃、細目に換えていますか? どこの家庭でも職場でも、1本は常備しているかと思いますが、刃先が欠けたり錆びたりして切れ味が悪くなっていると、作業効率が落ちたり、思わぬ事故(ケガ)に繋がることも。そこで今回は、“折る刃式カッターナイフ”のパイオニア「オルファ」公式のポストから、「カッターの刃の折り方」をピックアップ。今一度、正しい折り方を確認してみましょう!新年なのでカッターの刃の折り方