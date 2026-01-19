東京ミッドタウン日比谷は1月15日から、いちごとチョコレートをテーマにしたデザートフェア「SWEET STRAWBERRY & RICH CHOCOLATE 2026」を、館内飲食店舗にて開始した。期間は3月15日まで。イチゴホリック(Pâtisserie & Café DEL‘IMMO)期間中は館内の各飲食店で、旬のいちごをふんだんに使ったスイーツやドリンク、バレンタインデーやホワイトデーのシーズンに合わせ、濃厚なチョコレートメニューを提供する。