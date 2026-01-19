【Julian Gerighty氏移籍】 1月16日（日本時間）発表 2023年に弊誌が撮影したJulian Gerighty氏 ユービーアイソフト内スタジオMassive Entertainmentは、同スタジオに所属していたJulian Gerighty氏がEA「バトルフィールド」スタジオへ移籍すると発表した。 Julian Gerighty氏は「ディビジョン」シリーズのエグゼクティブ・プロデューサーとして開発に