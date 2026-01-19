三井住友カードは1月7日、三井住友カード ゴールド(NL)の初年度年会費が無料となるキャンペーンを開始した。三井住友カード ゴールド(NL)初年度年会費無料キャンペーン本キャンペーンの申込期間は2026年1月7日〜4月30日で、期間中に同カードを新規申込した本会員が対象となる。切替えの場合は対象外。さらに、年間100万円以上の利用で、翌年以降の年会費も永年無料となる(適用条件などの詳細はHPで確認を)。同カードは、ゴールドカ