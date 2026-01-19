【FERNANDES】（長崎県0→1ROCKESTRA 松肆壱歳）約18年前、初めて配属された職場の書庫にて、本棚と本棚の間に、合皮ソフトケースに包まれた状態で置かれているのを発見。個人的にめちゃくちゃ気になっていたが、周囲に話し出せないまま月日が流れ…私が他の所属へ異動するまで引き取り手はなく、その職場を離れた後、残った同僚の方から書庫整理で処分されることを聞き、即効、私が引き取りました。今考えるとジャンク品同然