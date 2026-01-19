櫻坂46・松田里奈の1st写真集『まつりの時間』の発売を記念したYouTube生配信の実施が決定。1月20日20時頃より、「櫻坂チャンネル」にて配信される。併せて、配信限定ダブル特典となる「B3サイズ折り目なしポスター」「まつりのNZ思い出新聞」の絵柄が公開された。【写真】第3回YouTube配信限定特典のポスターはフリルのランジェリーを身にまとった一枚！本作は松田にとって初めての写真集。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり