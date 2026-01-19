odolが、2026年1月28日に新曲「電話」を配信リリースすることを発表した。本楽曲は、約1年3カ月ぶりの新曲となり、2026年4月リリース予定のニューアルバムに先駆けて配信される。ピアノ、バイオリン、シンセサイザーによる近年のodolのスタイルを軸に、ブレイクビーツを感じさせるリズムを融合したポストクラシカル的サウンドを展開した作品に仕上がっているとのこと。歌詞は、10周年を経て挑んだ新たな表現による「電話」をモチー