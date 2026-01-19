日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が１９日、大分・佐伯で自主トレを公開した。ソフトバンク・柳田やロッテ・安田、ＤｅＮＡ・梶原と合同練習。午前１０時から練習を開始し午前はランニング、キャッチボール、内野ノックで汗を流した。昼食休憩では、柳田から福岡・久留米市発祥の「立花うどん」がメディアも含め振る舞われた。清宮幸の父・克幸さんは北海道・札幌市内でグルテンフリーのうどん店「絵空事（えそらごと）」を