幾田りらが、新曲「パズル」を本日配信リリースした。さらに、今夜20時に同曲のMVを公開することが決定した。新曲「パズル」は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの新主題歌。恋が芽生えるまでの感情を“パズルのピース”に例え、心の動きを繊細に綴った、軽やかで温もりあふれるポップチューンに仕上がっているという。幾田りらはこれまでにも「ロマンスの約束」「スパークル」「恋風