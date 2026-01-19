フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１５日、高市早苗首相がこの日夕、衆院解散を表明する予定であることを報じた。また、立憲民主党と公明党が合流し「中道改革連合」を設立したことも伝えた。スタジオには、政治ジャーナリスト・青山和弘氏と同局の松山俊行解説委員長が出演。衆院選に向け「自民党」と「日本維新の会」の与党と野党の「中道」についてコメンテーターでタレントの渡辺正