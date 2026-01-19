ヤンキースからＦＡとなっているコディ・ベリンジャー外野手を巡って１８日（日本時間１９日）、米紙ニューアーク・スターレジャーのボブ・クラピッシュ記者が、ヤンキースがメッツや他球団が好条件を提示した場合、獲得競争には参戦しない内部決定を下したと自身のＸで伝えた。ヤンキースは残留交渉で２度のオプトアウト（契約破棄）条項を含む５年総額１億６０００万ドル（約２５２・６億円）を提示しているとし、「公正な提