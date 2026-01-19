日本代表ＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）はホームのバルセロナ戦で先発出場も、後半２０分すぎに左ハムストリング（太もも裏）を負傷したとみられ、途中交代した。もも裏を抑えながら苦悶（くもん）の表情を浮かべ、ピッチに倒れ込んだ。そのまま起き上がることができず、担架に乗せられ、同２４分に交代となった。マタラッツォ監督は「検査結果は出ていないが、筋肉系のけがだ。残念。どれだけ離脱するかは分からない」と心配そ