ホワイトソックスなどでナックルボーラーとして活躍し、通算１６４勝右腕のウィルバー・ウッド氏が死去したと１８日（日本時間１９日）、米大リーグ公式サイトが伝えた。８４歳だった。ウッド氏は１９６１年にレッドソックスでメジャーデビュー。その後、パイレーツをへてホワイトソックスに６７年に移籍。同年の春季キャンプでナックルボールを習得し、シーズンは５１試合に登板し、４勝２敗４セーブ、防御率２・４５とブレイ