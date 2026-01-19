ドリー・パートンが『Light of a Clear Blue Morning』の新バージョンを、「とても特別な女性たち」と呼ぶ豪華アーティストたちとレコーディングした。1977年にリリースされたその曲を、リーバ・マッキンタイア、クイーン・ラティファ、レイニー・ウィルソン、マイリー・サイラスと新たにレコーディング、収益はテネシー州ナッシュビルにあるモンロ&#1