「T800」。「カンフーロボット」というニックネームを持つ中国のヒューマノイドだ。回し蹴りは正確で、前蹴りは人を超えるほど強力だった。映画『ターミネーター』のサイボーグ「T800」に似ているとして付けられた名前だ。製作会社は広東省深圳に本部を置くエンジンAIだ。「杭州にユニツリーあれば、深圳にはエンジンAIあり」という言葉が出るほど急浮上しているロボット会社だ。この会社の株主名簿に見覚えのある名前