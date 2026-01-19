長野県松川町の畑で18日、農作業をしていた83歳の女性が運搬機と木の間に挟まれ死亡しました。18日午後4時半ごろ、松川町元大島の柿畑で女性が運搬機と柿の木の間に挟まれ、一緒に作業をしていた夫が消防に通報しました。警察によりますと女性は近くに住む農業の中平節子さん（83）で、病院に搬送されましたが約30分後に死亡が確認されました。中平さんは当時、柿の木を伐採し運搬機を使って木や枝を運んでいたということです。警