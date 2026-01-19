議員の辞職に伴う高知県議会･土佐清水市選挙区の補欠選挙が1月18日投開票され、新人で市の元教育長･岡粼哲也氏が初当選を果たしました。県議会･土佐清水市選挙区の補欠選挙が1月18日投開票され、土佐清水市の元教育長で無所属の新人･岡粼哲也氏（65歳）が3547票を獲得し、自民党の新人を破って初当選しました。岡粼氏は市の教育長や観光協会の会長を務めた経歴を活かし、教育の魅力化や宗田節や清水サバといった