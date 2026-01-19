数多くのキャラクター公式ライセンスグッズを展開している「スケーター」から、人気キャラクター「パペットスンスン」をデザインした新作ランチグッズが続々登場。今回は「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」たちと、色鮮やかなフードのイラストをコラージュした、ユニークで愛らしいデザインのランチグッズを紹介していきます☆ スケーター「パペットスンスン」ランチグッズ 販売店舗：スケーター公式オンライン