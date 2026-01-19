約27年ぶりの高い水準となっている長期金利が、さらに上昇しています。債券市場での長期金利は19日午前、指標となる新発10年物国債の利回りが、2.244％となりました。長期金利は上昇が続いており、約27年ぶりの高い水準となっています。高市首相が19日、衆議院を解散する意向を表明する見通しとなっていて、衆議院選挙の結果によっては、積極財政政策が加速するとの見方や、与野党の幹部がそろって消費税の減税に前向きな発言をし