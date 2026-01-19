スペイン南部アンダルシア州で18日、2つの高速鉄道が脱線し、少なくとも21人が死亡しました。ロイター通信によりますと、マラガ発・マドリード行きの列車が、18日夕方に出発してから約10分後に脱線して隣の線路に侵入しました。その際、隣の線路を走っていた別の列車に接触し、この列車も一部の車両が脱線したということです。最初の列車には300人以上、もう1つの列車には約100人が乗っていたということです。地元メディアは、乗客