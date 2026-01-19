きょうは前線を伴った低気圧が近づく影響で、北海道や東北北部で雪が降るでしょう。東北南部や北陸、近畿北部など日本海側の平地は次第に雨の範囲が広がる見込みです。山陰も夕方以降は、にわか雨がありそうです。一方、関東など太平洋側は雲の出る所もありますが、広い範囲で日差しが届くでしょう。＜きょう19日（月）の各地の予想最高気温＞札幌： 0℃釧路： 0℃青森： 0℃盛岡：-1℃仙台： 3℃