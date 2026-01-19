〈【ME:I事務所が声明発表】加藤心（25）独占告白初めて明かした活動休止＆脱退の真相「事務所から“病気”だと嘘をつかれた」「一度も休みたいと言ったことはない」〉から続く人気ガールズグループ「ME:I」の元メンバー・COCOROこと加藤心（25）が「週刊文春」に語った活動休止と脱退の真相について、ファンからは様々な意見が寄せられている。【画像】涙ながらに真相を語った元メンバーのCOCOROこと加藤心など、この記事の写