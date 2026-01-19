2025年の中国のGDP＝国内総生産の成長率はプラス5.0％で、「5％前後」とする目標は達成しました。【映像】発表会見の様子（北京）中国の国家統計局によりますと、中国の2025年の第4四半期の国内総生産の成長率はプラス4.5％で、第1四半期の5.4％、第2四半期の5.2％、第3四半期の4.8％から減速しました。また不動産開発投資が去年マイナス17.2％と大幅に落ち込んでいます。（ANNニュース）