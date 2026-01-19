通常国会が召集され、23日に衆議院解散となる場合、衆院選は27日に公示、2月8日に投開票の日程で調整されています。解散からわずか16日間で勝敗が決まる戦後最短、異例の選挙戦に、様々な場所で戸惑いの声が上がりました。【真相報道バンキシャ！】■36年ぶり“真冬の選挙”急務…雪国は17日、バンキシャ！が向かったのは、岩手県北上市。市役所の駐車場にヘルメットをかぶった作業着姿の人たちが。バンキシャ！「これから何をさ