三井住友フィナンシャルグループと三井住友銀行、三井住友カードは、クレジットカード決済による外貨自動積立サービス「外貨クレカ積立」を開始する。成人の個人客向けで、米ドル・ユーロ・英ポンド・スイスフラン・豪ドル・ニュージーランドドルの6通貨に対応する。三井住友カードが発行するクレジットカードで、毎月の積立額は500円から10万円まで、100円単位で積立額を設定できる。為替レートは積立当日の公表相場で、手数料は