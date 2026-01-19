全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・石神井公園の酒と蕎麦の店『蕎麦と酒処 きくち』です。儚げなコシから膨らむ素朴な甘みを熱々＆旨口のツユで店名からわかるように、ここは酒と蕎麦を愉しむ店。店主のセンスが光る気の利いたつまみも昼から準備万端で、1時間でも2時間でもどうぞごゆっくりというスタンスだ。日本酒の揃えは純米が基本。とくれば燗酒に手を伸ばしたく