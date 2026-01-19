「結婚」とは「生活」そのものだ。生活に加えて「運営」やら「財政」なども加わってくる。「家庭はひとつの会社みたいなもの」と言う人がいるのもうなずける。日常生活は細かなことの積み重ね。その細かなことへの価値観が夫婦で違いすぎると、だんだん相手を信用できなくなっていくのかもしれない。【前編】コンビニ浪費をやめない妻妻が再就職しても、弁当担当は夫のまま子どもを叱ろうとしない妻夫が寝込むと家庭は完全停止状態