占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）思いがけないことが起こるかも？流れに身を任せていきましょう。想定外の展開が起こりやすく、予定が狂いそう。柔軟性のあるあなたですから、臨機応変に対応ができそうですが、連絡ミスには気を付けていきましょう。余計な心配をかけまいとして、状況が確定するまで保留にし