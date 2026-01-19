火事現場で親子の避難に協力した長崎市の男性ら4人に消防から感謝状が贈られました。 長崎市中央消防署から感謝状が贈られたのは、会社員の佐々木 小太郎さんら4人です。 去年11月、長崎市風頭町で住宅2棟が全焼する火事が発生。 佐々木さんら4人は、協力して火元の住宅の敷地内にいた99歳の女性と61歳の男性の親子を避難させました。 （佐々木 小太郎さん） 「燃えている家のすぐそばにいたか