占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）気まぐれムード。心のままに軽やかに。急なひらめきや思い付きで、いろいろやりたくなるでしょう。先約があっても、それどころではなくなるはず。自分の気持ちに正直に、今、気になることを優先して行くのが一番です。ただし、キャンセルの言い訳にウソをつくのは、やめ